Eski eşine "Şeytan görsün yüzünü" diyen Serdar Ortaç'a Chloe'den jet yanıt: Hikayenin iki yüzü var

Sanatçı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'la ilgili merak edilenlere yanıt vermişti. Ortaç, "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna, "Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" şeklinde konuşmuştu. Bu sözler üzerine Chloe Loughnan cevap hakkını kullanarak, "İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken sessiz ve saygılı kaldım. Her hikayenin iki yüzü vardır. Benim tarafımı bilseydiniz yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız" dedi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulunmuştu. Loughnan'dan ise Ortaç'ın sözlerine yanıt geldi.

"EVİME HACİZ GETİRTTİ"

Serdar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti. Erkeklerin evlenip boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Belki 50 belki de daha fazla bilmiyorum ama Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak" demişti.

"ONDAN ÇOCUK SAHİBİ OLMADIĞIM İÇİN KISMETLİYMİŞİM"

"Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna Ortaç, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını vermişti.

CHLOE'DEN HEMEN YANIT GELDİ

Futbolcu Andy O'Connell ile aşk yaşayan güzel modelin eski eşine ne yanıt vereceği ise merak konusu olmuştu. Instagram hesabından Ortaç'ın sözlerine yanıt veren Loughnan, "Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken sessiz ve saygılı kaldım. Her hikayenin iki yüzü vardır. Benim tarafımı bilseydiniz yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür" paylaşımını yaptı.