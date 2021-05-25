Eski eşi ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği 2 kişiyi vuran şüpheli tutuklandı
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Eski eşi ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği 2 kişiyi vuran şüpheli tutuklandı

Eski eşi ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği 2 kişiyi vuran şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ödemiş (İzmir) - Haberler | Güncel

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Selçuk H. (36), 3 ay önce boşandığı Emine Y. (36) ve ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Gökhan U. (23) ile Tayyar Ö.'yü (41) pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Selçuk H. (36), 3 ay önce boşandığı Emine Y. (36) ve ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Gökhan U. (23) ile Tayyar Ö.'yü (41) pompalı tüfekle vurarak yaraladı. 4 saat arayla silahlı saldırıları gerçekleştiren ve polis tarafından yakalanan Selçuk H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'nde, 3'üncü kattaki dairede meydana geldi. 1 çocuk annesi Emine Y.'ye ait daireden silah sesi geldiğini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, evde Emine Y.'yi bacağından, Gökhan U.'yu ise yüzünden yaralı buldu. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandıkları belirlenen 2 kişi, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan U., ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, olay yerinde yaptığı inceleme ve aldığı ifadeler üzerine saldırganın, Emine Y.'nin 3 ay önce boşandığı Selçuk H. olduğunu tespit etti.

4 SAAT SONRA İKİNCİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİEmine Y. ve Gökhan U.'nun yaralanmasından yaklaşık 4 saat sonra İnönü Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki kahvede, televizyon tamircisi Tayyar Ö., pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Tayyar Ö., ihbarla gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, yaptığı incelemede, Tayyar Ö.'yü yaralayan saldırganın da Selçuk H. olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu 3 kişiyi yaralayan Selçuk H., Emmioğlu Mahallesi'nde suç aleti tüfekle yakalandı. Selçuk H., gözaltına alındığı sırada, Emine Y. ile boşandıklarını belirterek, Gökhan U. ile Tayyar Ö.'nün eski eşi ile ilişkisi olduğunu öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk H. çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Ödemiş Kaymakçı Cezaevi'ne gönderildi. Yaralılardan Tayyar Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Eski eşi ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği 2 kişiyi vuran şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ödemiş (İzmir)

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