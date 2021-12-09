Eski eşi tarafından öldürülen Fulya'nın ailesi gökyüzüne dilek feneri bıraktı

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - İZMİR'de birlikte yaşadığı eski eşi Hasan Ozan Baştosun (32), tarafından çalıştığı pastanede tabancayla öldürülen Fulya Öztürk'ün (35) Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ailesi ile arkadaşları, kadın cinayetlerinin son bulması için gökyüzüne dilek feneri bıraktı.

Olay, geçen yıl 9 Aralık'ta, Fulya Öztürk'ün Karabağlar ilçesinde çalıştığı pastanede yaşandı. Hasan Ozan Baştosun, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya başladığı eski eşi Fulya Öztürk'ün çalıştığı pastaneye geldi. İkili arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Baştosun, tabanca ile Öztürk'e ateş etti. 1'i ilk eşinden olan 2 çocuk annesi Fulya Öztürk, vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Baştosun, Öztürk'ün aracını alıp, kaçtı.

Fethiye'deki Özgecan Aslan Parkı'ndaki anma etkinliğinde konuşan anne Hüsniye Çelebi, "Psikolojisi bozuk olan insanların bir an önce tedavi olmasını istiyorum. Bütün evlatlarımızın yaşaması için mücadelemi sürdüreceğim. Adalete güveniyorum. Kadın cinayetlerinin durdurulması için elimden geleni yapacağım" dedi.