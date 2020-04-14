Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım Gamze Özçelik tarafından oğlu ile görüşmesi yasaklanan eski oyuncu Uğur Pektaş, oğlu Murathan ile bir fotoğrafını paylaşarak "Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten" dedi.

2008 yılında evlenen Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına aldı. 2011 yılında boşanan çiftten Murathan'ın velayeti Gamze Özçelik'te kaldı ve Uğur Pektaş oğlunu hafta sonu görmeye başladı.

Ancak geçtiğimiz günlerde radikal bir karar alan Özçelik, Survivor'a gidip gelen Pektaş'ın oğlunu görmesini yasakladı. Alınan mahkeme kararıyla büyük şaşkınlık yaşayan Pektaş ise sosyal medya hesabından oğluyla bir paylaşım yaptı.

"SEVGİNİN OLDUĞU YERDE HARFLER BİRLEŞMEZ"

Eski eşinin oğlunu görmesini engellemesinin ardından herhangi bir açıklama yapmayan Pektaş, oğlu ile fotoğrafını paylaştı. Pektaş, paylaşımına "Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten..." notunu yazdı.

ÇOCUĞUNU GÖRMESİNİ YASAKLADI

Gamze Özçelik, geçtiğimiz ay eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'la görüşmesini yasaklamak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme de Pektaş'ın velayeti annesinde olan Murathan'ı hafta sonu görmesini yasakladı. Mahkeme kararı ile böyle bir hamlede bulunan Özçelik'in bunu ne amaçla yaptığı ise henüz bilinmiyor.