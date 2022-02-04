Eski eş cinayeti sanığından 'akıl sağlığı yerinde' raporuna itiraz

KARABÜK (DHA) - KARABÜK'te, boşandığı Vildan Akkaya'yı (37) başından vurarak öldüren Aydın Yılmaz'ın (43) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Yılmaz, duruşmada mahkeme heyetine sunulan 'akıl sağlığı yerinde' raporuna karşı çıkarak, "Gelen raporu kabul etmiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Rapora itiraz etmek istiyorum" dedi.

Olay, 12 Mart 2020'de meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Aydın Yılmaz, eski eşi Vildan Akkaya'nın çalıştığı pizza dükkanına geldi. Yılmaz, tabancasını ateşleyip, Akkaya'yı başından vurdu. 6 gün yoğun bakımda tutulan Akkaya, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında 'tasarlayarak insan öldürmek' suçundan dava açılan Aydın Yılmaz'ın yargılanmasına 6'ncı duruşmayla devam edildi. Sanık Yılmaz'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yer aldığı duruşmaya, Vildan Akkaya'nın annesi Fatma ve babası Ramazan Akkaya ile avukatlar katıldı.