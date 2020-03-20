Eski erkek arkadaşına kızan genç kız, babasının marketini kundakladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Eski erkek arkadaşına kızan genç kız, babasının marketini kundakladı - Haber
Genç, 3. Sayfa

Eski erkek arkadaşına kızan genç kız, babasının marketini kundakladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir genç kız, eski erkek arkadaşına kızıp babasının marketini kundaklayıp kayıplara karıştı.

20.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:44
Eski erkek arkadaşına kızan genç kız, babasının marketini kundakladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir genç kız, eski erkek arkadaşına kızıp babasının marketini kundaklayıp kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, olay Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı üzerinde bulunan markette meydana geldi. Market sahibinin oğlu Y.E.T.'nın kız arkadaşı olduğu iddia edilen Y.K. adlı genç kız, markete geldi. Genç kız elindeki bidonla, iş yerinin dışarısında bulunan gıda ve temizlik maddelerinin üzerine döktü. Bu sıra market çalışanı Emre K. genç kıza müdahale etmek istedi. Elindeki benzini Emre K. üzerine dökmeye çalışan Y.K. dışardaki tümü ürünlerin üzerine benzin döktü. Market sahibi kıza engel olmaya çalıştığı sırada elindeki çakmağı benzine üzerine attı. Ortalık alev topuna dönerken, genç kız kayıplara karıştı. Yakının söndürmek isteyen Emre K. bacağında hafif yaralandı. Kısa sürede yangına müdahale eden market sahibi ve çalışanları alevleri büyümeden söndürdü. Genç kız kayıplara karışırken, olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haber
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haber
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haber
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı Haber
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi
Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti
Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman...
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin 'Korona-Partisi' tepki çekti
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!
Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için '3 gün alkışlayalım' çağrısı yaptı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Süleyman Soylu Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy
Magazin Yalın Hadise Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Falcao Okan Buruk Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: Eski erkek arkadaşına kızan genç kız, babasının marketini kundakladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 19:48:37. #1.14#
title