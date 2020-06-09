Eski erkek arkadaşı, talihsiz hemşireyi sokak ortasında bıçakladı Beşiktaş'ta evine gittiği sırada eski erkek arkadaşı tarafından yolu kesilen hemşire, sokak ortasında bıçaklandı. Polis tarafından gözaltına alınan saldırganın hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde evine giden hemşire Ceylan G. eski erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredeki müdahalesi sonucu kurtarılan genç kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli Nazır I. ise gözaltına alındı.

CNN Türk TV Muhabiri Tugay Saday'ın özel haberine göre, olay dün akşam saatlerinde Beşiktaş'a bağlı Muradiye Mahallesi'nde yaşandı. Hemşire Ceylan G. (29) evine giderken eski erkek arkadaşı Nazır I. (25) tarafından önü kesildi. İkili arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nazır I., hemşire Ceylan G.'ye bıçakla saldırmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan genç kadın yere yığıldı. O esnada durumu gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Genç kadın saldırganın elinden kurtarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Ceylan G. hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Emniyete götürülen saldırgan sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda saldırganın 6 Haziran Günü de hemşire Ceylan G.'yi darp ettiği için gözaltına alındığı ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu ortaya çıktı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Nazır I. isimli şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.