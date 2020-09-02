Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti
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Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti

Mersin'de 18 yaşındaki genç kız, sevgilisinden ayrılmak istediğinde gizlice çekilen görüntüleriyle şantaja uğradı. Eski erkek arkadaşının kendisine ilaç verip tecavüz ettiğini söyleyen talihsiz kız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

02.09.2020 09:50 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:41

Mersin'de yaşayan N.P. (18), eski erkek arkadaşı H.G'nin (23) gizlice çektiği görüntüleriyle şantaj yaparak, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. İçeceğine ilaç katıldığını ve kendisine tecavüz edildiğini söyleyen N.P. "Bugüne kadar korkup, sustum ama artık susmak istemiyorum" dedi.

"BANA İLAÇ VERİP TECAVÜZ ETTİ"

Geçen haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulunan ve 1 yıldır cinsel yolla bulaşan HPV virüsü (Human papilloma virus - İnsan papilloma virüsü) ile mücadele ettiğini söyleyen N.P., "H.G. ile geçen yıl sevgili olduk ve birlikte olduk. Gizlice kaydetmiş. Ayrılmak istediğimde 'Elimde görüntülerin var' diyerek tehdit etti. Görüntüleri bana gönderdi. 'Evime gelmezsen görüntüleri ailene yollarım, internete yayarım' diyerek şantaj yaptı. Korkup evine gittim. Bana ilaç verip uyutarak tecavüz etti. Daha sonra virüs kaptığımı öğrendim, 1 yıldır tedavi görüyorum. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

"ARTIK SUSMAK İSTEMİYORUM"

H.G.'nin gerekli cezayı almasını isteyen N.P., "Bugüne kadar hep korkup, sustum ama artık susmak istemiyorum. Can güvenliğim yok. Uzaklaştırma kararı verildi ama fayda etmiyor. Ailesi, arkadaşları her gün arayarak, mesaj atarak tehdit ediyor" dedi.

Genç kız, eski sevgilisinin birlikte olduğu görüntülerle şantajı karşısında hayatının şokunu yaşadı
Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (52)
YUSUF: Hatayi kendinde arasin herkez
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AYSSSS: oncelikle kız cocugu uvey babayla yasiyor acaba ne gibi problemler yasiyorki sevgiyi sevkati disarda ariyor bunu dusundunuzmu hic peki 17 yasinda demek cok basit evet yasi kucuk evet yanlis bir tercih ama neden orasina yorum yapabiliyormusunuz ayip ayip ne ara bir kiz cocugunun hayati hakkinda ileri geri yorum yapar olduk yok aile yetistiremiyor yok 17 yasinda veriyor peki bu cocuk neler yasiyor sorunlari varmi tam ergenlik caginda kendini kabullendirmeye calisiyor olabilirmi veya kendini koruyup kollayacak ona sevgi sevkat gosterecek birini ariyor olabilirmi erkek namuslu mert erkek yaa yaww erkek dediginde kadinsiz bir hic donunu alip eline yikayamaz ama erkek sizin kadinda diye nitelendirdiginiz namus aslinda herkeste uckurunuzun derdine düşüp yakiyorsunuz ufacik cocuklari sonrada cikip laf ebeligi yapiyorsunuz herkes once oturup kendini sorguya ceksin sonra bu kizcagizi yargilasin
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SERHAN: böyle karaktersizler çok aiylenizden birine yapsa biri düsünün kiz bacınıza yapsalar aynısını bunların empatisini kuracaksınız her pislim müslüman insanımda var nedense kötü bunu söylemek ama öyle adam dedigin video ile resimle ugraşmaş görse bile siler tehtit nedir birşeyleri yaşadı die kız or degildir kafanıza sokun bunu sizin nasıl ihtiyacınız varsa onlarında var yaşayınca iyiler yaşamayınca kötüler yok öle. zihniyetinize tüküreyim sizin gavurlar bile yapmıyor bunları . . utanın.
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