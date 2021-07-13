ESKİ ekipleri su arızasını gidermek için seferber oldu

Erzurum'un Tekman ilçesinde içme suyu ana hattında yaşanan arıza nedeniyle çok sayıda mahalle susuz kalırken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekipleri gece boyu süren çalışma ile arızayı gidererek vatandaşları yeniden suya kavuşturdu.

Erzurum'un Tekman ilçesinde içme suyu ana hattında yaşanan arıza nedeniyle çok sayıda mahalle susuz kalırken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekipleri gece boyu süren çalışma ile arızayı gidererek vatandaşları yeniden suya kavuşturdu.

Edinilen bilgiye göre, Tekman içme suyu ana hattında gece saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle çok sayıda mahallenin suyu kesildi. Gece saat 23.00'ten itibaren Eski Genel Müdürlüğü Tekman Şube Şefliği ekipleri arızaya hemen müdahale ettiler. Sabah saatlerine kadar çalışan ekipler arızayı giderdiler.

Arıza nedeni ile ESKİ Genel Müdürü Yardımcısı Özcan Alkan, Güney İlçeler Daire Başkanı Mehmet Uzun ve Güney İlçeler Şube Müdürü Maksut Kotan arıza yerinde incelemelerde bulundu.

Eski ekipleri 5 metre derinliğindeki su borusunu yaklaşık 12 saatte tamir etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı