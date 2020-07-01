Eski Devlet Başkanı Poroşenko'ya mahkeme önünde destek
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Eski Devlet Başkanı Poroşenko'ya mahkeme önünde destek

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mahkeme önünde toplanan Poroşenko destekçileri Petro Poroşenko'nun destekçilerine yaptığı konuşma Poroşenko destekçilerinden detaylar Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna Başsavcılığının suçlamaları üzerine Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bölge mahkemesine geldi.

01.07.2020 17:50 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:06

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mahkeme önünde toplanan Poroşenko destekçileri

Petro Poroşenko'nun destekçilerine yaptığı konuşma

Poroşenko destekçilerinden detaylar Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna Başsavcılığının suçlamaları üzerine Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bölge mahkemesine geldi. Poroşenko duruşma öncesinde mahkeme önünde bekleyen destekçilerine seslendi.

Eski Devlet Başkanı Poroşenko'ya mahkeme önünde destek

Kaynak: AA

Manşet

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