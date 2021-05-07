Eski Devlet Bakanı Erhan, Ağrı'da toprağa verildi
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Eski Devlet Bakanı Erhan, Ağrı'da toprağa verildi

Eski Devlet Bakanı Erhan, Ağrı'da toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 83 yaşındaki eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, Ağrı'nın Patnos ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 83 yaşındaki eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, Ağrı'nın Patnos ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Daha önce Ağrı Milletvekilliği yapan Cemil Erhan, devlet bakanlığı görevini de yerine getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapan Erhan'ın cenazesi vasiyeti üzerine Ağrı'ya getirildi. Cenaze defnedilmek üzere Ağrı'nın Patnos ilçesine götürüldü. Özel uçakla Ağrı'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katılmak üzere Patnos ilçesine hareket etti.

Cenaze törenine, Cemil Erhan'ın yakınları, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AĞRI

Eski Devlet Bakanı Erhan, Ağrı'da toprağa verildi
Eski Devlet Bakanı Erhan, Ağrı'da toprağa verildi
Eski Devlet Bakanı Erhan, Ağrı'da toprağa verildi
Eski Devlet Bakanı Erhan, Ağrı'da toprağa verildi
Eski Devlet Bakanı Erhan, Ağrı'da toprağa verildi
Eski Devlet Bakanı Erhan, Ağrı'da toprağa verildi
Eski Devlet Bakanı Erhan, Ağrı'da toprağa verildi
Eski Devlet Bakanı Erhan, Ağrı'da toprağa verildi
Eski Devlet Bakanı Erhan, Ağrı'da toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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