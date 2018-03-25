Eski CHP Milletvekili Ülman, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bodrum ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden eski CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Haluk Ülman'ın cenazesi toprağa verildi.

Ülman için Ortakent Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Cami'nde düzenlenen cenaze törenine Ülman'ın eşi Tülay Ülman, çocukları Murat ve Burak Ülman, bazı eski milletvekilleri, yazar Tarhan Erdem ile sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ülman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda Ortakent Mezarlığı'na götürülerek dualar eşliğinde defnedildi.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, çelenk gönderdi.