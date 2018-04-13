Eski Boydak Holding Yöneticilerine Yönelik Fetö/pdy Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, eski Boydak Holding yöneticileri Hacı, Memduh, Mustafa ve Şükrü Boydak'ın da aralarında yer aldığı 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Şükrü ve Memduh Boydak ile tutuksuz yargılanan Bekir Boydak ve Halit Bayhan ile avukatları katıldı. Sanık Hacı Boydak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmada hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda söz verilen sanıklardan Hacı Boydak, ABD'ye aralarında iş adamlarının bulunduğu 8 kişiyle gittiklerini, kendisinin üç gün sonra Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

Diğerlerinin Fetullah Gülen ile görüştüklerini öne süren Boydak, bu kişilerin yargılanmadıklarını, kendisinin ise tutuklu bulunduğunu savundu.

Boydak ailesi olarak darbelere karşı olduklarını anlatan sanık Boydak, "Darbe yapanların Allah belasını versin. Asıl darbe bize yapıldı. Mallarımıza el konuldu. Vatansever iş adamlarıyız, darbeci değiliz. Şirketlerimizden de kayyumun kaldırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar Bekir Boydak ve Halit Bayhan da haklarındaki iddiaları kabul etmedi.

Tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar veren heyet, duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi.