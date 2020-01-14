Eski Belediye Başkanının babasını bulmak için seferber oldular
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Eski Belediye Başkanının babasını bulmak için seferber oldular

Bodrum'un Mumcular mahallesinde kaybolan Alzheimer hastası Halil İbrahim Avcı için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

14.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:54
Eski Belediye Başkanının babasını bulmak için seferber oldular

'un Mumcular mahallesinde kaybolan Alzheimer hastası Halil İbrahim Avcı için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.


Edinilen bilgiye göre, Mumcular Eski Belediye Başkanı 'nın babası Halil İbrahim Avcı, dün saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha alınamadı. Dün sabah 06.00 sularında evinden ayrılan 3 çocuk babası 83 yaşındaki Avcı'yı bulmak için ekipler seferber oldu. Yakınlarının jandarmaya yaptığı kayıp müracaatının ardından 40 kişilik jandarma ekibi ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar havadan da drone ile yürütülürken, ekipler Alzheimer hastası Halil İbrahim Avcı'yı bulabilmek için Mumcular Mahallesi'ndeki her yeri didik didik aramaya başladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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