Eski Belediye Başkanı, Tartıştığı 3 Kişiyi Bıçakladı

ERZURUM'daki hayvan pazarında çıkan kavgada Dadaşköy eski Belediye Başkanı 62 yaşındaki Yusuf Yıldırım, 3 kişiyi bıçakladı. Kavgada eski Başkan Yıldırım da yaralandı.



Olay bugün saat 09.30 sıralarında merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Kombina Caddesi üzerinde bulunan hayvan pazarında meydana geldi. Dadaşköy Beldesi'nde 1990'lı yıllarda Refah Partisi'nden iki dönem Belediye Başkanlığı yapan hayvan tüccarı Yusuf Yıldırım, iddiaya göre borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 42 yaşındaki Gökmen ve 29 yaşındaki Emrah Bayram kardeşleri bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen 39 yaşındaki Mustafa Teymiroğlu da, Yusuf Yıldırım'ın salladığı bıçakla yüzünden yaralandı. Aldığı bıçak darbesi ile boynundan ağır yaralanan Gökmen Bayram ile dudağından yaralanan Emrah Bayram ve Mustafa Teymiroğlu, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.



Eski Belediye Başkanı Yusuf Yıldırım da kavgada yaralandığı için Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis yaralıların bulunduğu her iki hastanede geniş göüvenlik önlemleri aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



- Erzurum