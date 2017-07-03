Eski Belediye Başkanı Başaran'ın Fetö Davası

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında mensubu olduğu AK Parti aleyhinde çalışmakla suçlanan dönemin Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran'ın, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Başaran ile avukatları hazır bulundu.



Sanık Başaran, önceki ifadelerini tekrarlayarak, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.



FETÖ ya da başka herhangi bir cemaatin üyesi olmadığını iddia eden Başaran, "Burada bulunmam sadece siyasi rakiplerimin birikmiş nefret ve kendi bürokratik hesaplaşma duygularından kaynaklanmaktadır. Hiçbir eyleme katılmadığım gibi darbe sonrası 27 gün boyunca da bunun bir darbe olduğunu ve bir terör örgütü tarafından icra edildiğini, lanetlediğimi ve kınadığımı açıkça ve sürekli ifade ettim." görüşünü dile getirdi.



"Şikayet etmeyin" yönündeki söyleminin, darbenin akabinde 450 kişi hakkında bir anda şikayet dilekçesi yığılmasından kaynaklandığını ileri süren Başaran, "Vatandaş gelip bu duruma bir çare bulmamızı söylediği için ve iftiraların önüne geçmek amacıyla bu söylemde bulundum. Kimseyi koruma ve kollama gibi bir durumum yoktur." ifadesini kullandı.



Başaran, sağlık sorunlarına işaret ederek tahliyesini istedi.



Avukat Ahmet Haluk Terzioğlu ise gizli tanık ifadelerini kabul etmediklerini belirterek, sanığın, iddiaların aksine hükümet ve partisi lehine çaba sarf ettiğini savundu.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



İddianameden



İlçede faaliyet gösteren FETÖ'ye ait yurt ve dershanenin reklam ile duyuru pankartlarının 17-25 Aralık sürecinden sonra da o dönem belediye başkanı olan Başaran'ın talimatıyla belediyenin araçları ile personeli eliyle asıldığı belirtilen iddianamede, Başaran'ın ilçede faaliyet gösteren ve kardeşlerinin de ortağı olduğu yurt ve benzeri yerlere sohbet amacıyla gittiği kaydediliyor.



Başaran'ın darbe girişimi gecesi iktidar partisine mensup bir belediye başkanı olmasına karşın kayıtsız davranışlarda bulunduğunun aktarıldığı iddianamede, Başaran'ın demokrasi nöbetleri sırasında haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyesi iddiası bulunan ve "ByLock" kullanan kişilerle görüşmeye devam ettiği, soruşturma makamlarını itibarsızlaştıracak şekilde konuşmalar yaptığı yer alıyor.



İddianamede, Enver Başaran'ın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.