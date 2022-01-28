Eski belediye başkanı Aksoy'un adli kontrol şartı kaldırıldı

MENEMEN, İZMİR (DHA) - CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden, 2 gün sonra da Menemen Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tüm sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verdi.

CHP Genel Merkezi tarafından 16 Kasım 2020'de ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 2 gün sonra partisinden istifa etti. 20 Kasım'da ise Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serdar Aksoy ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu kişilere yönelik yolsuzluk operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında Başkan Serdar Aksoy ile birlikte 27 kişi gözaltına alındı. Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerden 2'si polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Konuşmaların ardından sanık avukatları, müvekkillerinin adli kontrol şartlarının kaldırılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından tüm sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verdi. Heyet, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.