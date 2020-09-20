Eski belde belediye başkanı Covid-19'a yenik düştü
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Eski belde belediye başkanı Covid-19'a yenik düştü

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Kıreli Mahallesi'nin, yerleşim yeri belde statüsünde bulunduğu dönemde, iki dönem belde belediye başkanlığı görevinde bulunan başkomiser emeklisi Ali Mermer yakalandığı korona virüs (Covid-19) hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Eski belde belediye başkanı Covid-19'a yenik düştü
20.09.2020 18:06 | Son Güncelleme: 20.09.2020 18:11

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Kıreli Mahallesi'nin, yerleşim yeri belde statüsünde bulunduğu dönemde, iki dönem belde belediye başkanlığı görevinde bulunan başkomiser emeklisi Ali Mermer yakalandığı korona virüs (Covid-19) hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ali Mermer, 3 gün önce kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip korona virüse yakalandığını, "Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, değerli akrabalarım, sevgili Kıreli, 29 Ağustos 2020 tarihinde evime gelen halk sağlığı ekiplerinin almış oldukları numune sonucunda virüsün pozitif olduğu anlaşılmış olmakla beraber karantina sürecim çok rahat geçti. Ancak, süreçte kendi hatamdan dolayı üşüttüm. Onunla ilgili tedavi görüyorum. Arkadaşlarıma ve dostlara sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız" cümleleriyle duyurmuştu.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de, eski belde belediye başkanı Ali Mermer'in vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "2004-2014 yılları arasında birlikte çalıştığımız Kıreli Belediye Başkanı, kıymetli abicim Ali Mermer Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma, Yüce Yaradan'dan rahmet diler, yakınlarına ve ailesine baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Emniyet Teşkilatı'nda emekli olmadan önce en son görev yaptığı yer Ankara Trafik Denetleme Şubesi olan Başkomiser emeklisi, eski belde belediye başkanı Ali Mermer'in memleketi olan Hüyük'ün Kıreli Mahallesi'nde yarın toprağa verilmesi bekleniyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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