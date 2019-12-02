Eski başpehlivan, oğlunu da pehlivan yetiştiriyor

02.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:39

Kırkpınar'ın eski başpehlivanlarından, olimpiyat ikinciliği bulunan Kenan Şimşek (51), oğlu Mücahit Furkan Şimşek'in (20) de pehlivan olması için ona antrenörlük yapıyor.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinde beden eğitimi öğretmenliği de yapan Kenan Şimşek, derslerden sonra oğlu Mücahit Furkan ve çırağı Serhan Tekin'le (21) çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki minderde çalışmalarını sürdüren Mücahit Furkan, babası ve antrenörü usta güreşçi Kenan Şimşek'ten taktikler öğreniyor.

Kenan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1985 yılından bu yana güreşin içerisinde olduğunu söyledi.

Güreşin kendisi için bir sevda olduğunu belirten Şimşek, "1990'da Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü, 1991'de Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldum. Olimpiyat ikinciliği elde ettim, bundan sonra iki sefer daha Avrupa ikincisi oldum. Dünya şampiyonalarında üç kez beşinci oldum. 1996'da minder güreşini bıraktıktan sonra yağlı güreşe başladım. Kırkpınar'da da dört sefer başpehlivanlık güreşlerinde üçüncü oldum, 2003'te de Allah nasip etti, Kırkpınar'ın başpehlivanı oldum." diye konuştu.

Türk bayrağını yurt dışında onur ve gururla dalgalandırdığını anlatan Şimşek, oğlunu da güreşte uluslararası başarı elde edebilmesi için yetiştirdiğini ifade etti.

Güreşçinin mert, düzgün ve sağlam karakterli olması gerektiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Oğlumun da güreşçi olmasından memnunum ve onunla gurur duyuyorum. Onu her gün çalıştırıyorum, gereken neyse yapacağım. Biz oğlumla daha çok bir arkadaş gibiyiz. Tabii ben bildiğimi anlatıp, diretiyorum. Oğlum bazen isyan etse de 'Baba doğru söylüyorsun.' diyor. Sporcu nasıl olmalı, güreşçi nasıl olmalı anlatıyorum ona. Bütün branşlar için olmazsa olmaz üç şey vardır, beslenme, dinlenme ve iyi bir antrenman yapma. İyi çalıştırıcı, iyi hoca olmazsa zaten hiçbir branşta başarıya ulaşmak mümkün değil. Şampiyon olacak sporcu bulduğun zaman onu bırakmayıp, her şeyiyle onun peşinde olacaksın."

Mücahit Furkan Şimşek: "Babamı örnek alıyorum"

Mücahit Furkan Şimşek, babasını örnek aldığını ifade etti.

Babası gibi başarılı bir sporcu olmak istediğini belirten Mücahit Furkan Şimşek, "Babam gibi ülkeme başarılar getirmek istiyorum. Kenan Şimşek'in oğluyum, sorumluluğum büyük. Ona layık olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince uğraşıyorum, her zaman destekçim. Evde ve antrenmanda iletişimimiz farklı. Antrenmanda daha ciddi olmak zorundayız. Evdeki şakalaşmamızı minderde yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA