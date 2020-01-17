Eski Başbakan Bülent Ecevit'i eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti
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Eski Başbakan Bülent Ecevit'i eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi ve DSP’nin kurucusu olan Rahşan Ecevit 97 yaşında hayatını kaybetti.

17.01.2020 22:43 | Son Güncelleme: 17.01.2020 22:58
Eski Başbakan Bülent Ecevit'i eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Eski Başbakan 'in eşi ve DSP'nin kurucusu olan 97 yaşında hayatını kaybetti. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, akşam saat 21.00 sularında hayata gözlerini yumdu.


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Kaynak: Euronews.com

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