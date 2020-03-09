Eski bakanlardan Şevket Kazan, 86 yaşında hayatını kaybetti
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Şevket Kazan, Ankara, Güncel

Eski bakanlardan Şevket Kazan, 86 yaşında hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

09.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:25
Eski bakanlardan Şevket Kazan, 86 yaşında hayatını kaybetti

Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden eski Adalet Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetti.

Şevket Kazan, yarın Hacı Bayram-ı Veli camiinde ikindi namazına mütabiken kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

7 Aralık 1933 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.

1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi. Aynı yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet Bakanı, Kasım 1976'da da I. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma Bakanı oldu.

1977'de Zonguldak'tan milletvekili adayı ve kısa süre sonraki yerel seçimlerde 1977'de de MSP'den İstanbul belediye başkan adayı olduysa da iki seçimi de kaybetti.

12 Eylül'den sonra 1 yıl süreyle tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985 yılında beraat etti. 1991'de Refah Partisi'nden tekrar milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde Adalet Bakanı oldu.

Kaynak: AA

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