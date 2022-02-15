Eski bakanlardan Onur Kumbaracıbaşı, hayatını kaybetti

ESKİ Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı (83), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara'da yaşayan, evli ve 2 çocuk babası, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, bu sabah hayatını kaybetti. Geçmiş dönemlerde TBMM'de CHP Hatay ve Kocaeli milletvekilliği de yapan Kumbaracıbaşı'nın ölümü yakınlarını üzdü.

Demirören Haber Ajansı - Güncel