Eski Bakanlar Akdağ ve Yıldız'dan küçükbaş hayvancılık işletmelerine ziyaret
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Eski Bakanlar Akdağ ve Yıldız'dan küçükbaş hayvancılık işletmelerine ziyaret

Eski Bakanlar Akdağ ve Yıldız'dan küçükbaş hayvancılık işletmelerine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Önceki dönem Sağlık Bakanı Recep Akdağ, önceki dönem Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Erzurum'dan gelen ekibin katılımları ile; Kayseri'de örnek oluşturabilecek Küçükbaş Hayvancılık işletmelerinde incelemelerde bulunuldu.

Önceki dönem Sağlık Bakanı Recep Akdağ, önceki dönem Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Erzurum'dan gelen ekibin katılımları ile; Kayseri'de örnek oluşturabilecek Küçükbaş Hayvancılık işletmelerinde incelemelerde bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, beraberindeki teknik ekibi ile birlikte gelen misafirlere eşlik ederek Sarıoğlan ve Kocasinan ilçesindeki hayvancılık işletmelerinde incelemeler yaparak fikir alışverişinde bulundu. Şahin; ziyaretleri ve istişareleri için Recep Akdağ ve beraberindeki ekibe teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Eski Bakanlar Akdağ ve Yıldız'dan küçükbaş hayvancılık işletmelerine ziyaret
Eski Bakanlar Akdağ ve Yıldız'dan küçükbaş hayvancılık işletmelerine ziyaret
Eski Bakanlar Akdağ ve Yıldız'dan küçükbaş hayvancılık işletmelerine ziyaret
Eski Bakanlar Akdağ ve Yıldız'dan küçükbaş hayvancılık işletmelerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Eski Bakanlar Akdağ ve Yıldız'dan küçükbaş hayvancılık işletmelerine ziyaret - Haberler
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