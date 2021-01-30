Eski bakan ve milletvekili Ömer Cahit Kayra hayatını kaybetti
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Eski bakan ve milletvekili Ömer Cahit Kayra hayatını kaybetti

30.01.2021 22:19 | Son Güncelleme: 30.01.2021 22:25
Eski bakan ve milletvekili Ömer Cahit Kayra hayatını kaybetti

Eski bakan ve milletvekili Ömer Cahit Kayra, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 104 yaşındaki Kayra'nın böbrek yetmezliğinden öldüğü öğrenildi.

Bülent Ecevit'in Başbakan olduğu 37. hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Ömer Cahit Kayra, 104 yaşında yaşamını yitirdi. Böbrek yetmezliğinden tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kayra, yakın zamanda yolda yürürken düşmesinin ardından kalça kemiğini kırmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

BİRÇOK GÖREVDE BULUNDU

Yazar ve bürokrat Cahit Kayra, Maliye Bakanlığı'nda müfettiş, Gelirler Genel Müdürlüğü Müşavirliği, PTT Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar Birliği ve Türk Hava Yolları Müşavir ve Murakıbı, Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi çalışanı, İsviçre Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Nezdinde Heyet Başkanı, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Avrupa İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı, Nezdinde Heyet Başkanı, Tetkik Kurulu Başkanı, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Okulu ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

Eski bakan ve milletvekili Ömer Cahit Kayra hayatını kaybetti

BAZI ÖNEMLİ YAYINLARI

Savaş Yılları-1974 Kıbrıs Barış Harekâtı (Milliyet, Temmuz 1987), Acılı Kent (Milliyet, Ağustos 1988), Bodrum Üzerine Çeşitlemeler (1983), Romantik Bir Karga (1984), İstanbul/Mekânlar ve Zamanlar (1990), İstanbul Haritaları-Maps of Istanbul (1990).

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