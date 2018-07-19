Eski Bakan Taranoğlu'ndan Karasu'ya Ziyaret

Eski bakanlardan Ersin Taranoğlu, Karasu ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

İhsaniye Mahallesi'nde muhtarlarla ve eski belediye başkanlarıyla bir araya gelen Taranoğlu, burada yaptığı konuşmada, 20 yıl aktif olarak siyaset yaptığını söyledi.

Tasarladıkları 6 projenin hayata geçmesinin Sakarya'ya fayda sağlayacağını ifade eden Taranoğlu, şöyle konuştu:

"Eğer Sakarya bu projeleri 5 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde gerçekleştiremezse Adapazarı merkezi elden çıkar. Bunu çok net söylüyorum. Eğer Cumhurbaşkanımız başta olmasaydı bu projelerimi kamuoyuna sunmazdım. Bunlar bir belediye başkanın becerebileceği projeler değil. Büyükşehir Belediyesinin bütçesi ortada. Sayın Cumhurbaşkanı bu memleketi çok seviyor, bu memlekette Cumhurbaşkanını çok seviyor. Bu projelerin Cumhurbaşkanına taktimi konusunda sorun olduğu kanaatindeyim. Eğer bu projeler Cumhurbaşkanına anlatılırsa 'evet' diyeceğini, ve o zaman şehrin havasının çok değişeceğine inanıyorum. Bu projeleri anlattım. Eğer bunlardan bir sonuç alamazsam Cumhurbaşkanına çıkıp kendisine bu şehir için yapılacak projeleri anlatacağım."

Gazetecilerin "2019 da yapılacak yerel seçimlerde Sakarya Büyükşehir Belediye başkanlığına adaylığınızı koyacak mısınız?" sorusuna Taranoğlu, "Hiçbir fani ilahi karara direnemez." diye cevap verdi.