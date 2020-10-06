Eski Bakan Şeker'den Başkan Yaman'a ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski Bakan Şeker'den Başkan Yaman'a ziyaret

06.10.2020 13:54 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:58
Eski Bakan Şeker'den Başkan Yaman'a ziyaret

Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

20 dönemde kurulan 54'üncü hükümette Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Bahattin Şeker, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, "Eski Devlet bakanımız Bahattin Şeker bey bugün beldemize gelerek bizleri ziyaret ettiler Saygıdeğer büyüğümüze ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Eski Bakan Şeker'den Başkan Yaman'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Hülya Avşar Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Çocuk Beşiktaş Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Bakan Şeker'den Başkan Yaman'a ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 13:59:39. #1.15#
title