Eski Bakan Sarı'dan Adaylık Açıklaması

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, AK Parti'den Adana Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı.

Sarı, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, aday adaylığı için bugün başvurusunu yaptığını söyledi.

Bir yüksek mimar olarak tecrübeleriyle bu görevi yapmaya ehil olduğunu düşündüğünü belirten Sarı, Adana'nın sorunlarını da bildiğini ifade etti.

Sarı, ayrım yapmadan her kesime hizmet etmek için yola çıktığını bildirerek, "İnancına, siyasi görüşüne, etnik kökenine bakmadan devletimizin vatandaşı olan her insanımıza eşit davranacağız. Hakkı ve hakikati gözeteceğiz. Allah'ın izniyle Adana'nın ve sizlerin yüzünü kara çıkarmayacağız." dedi.

Adana'ya hizmet etmenin kendisi için bir onur olduğunu kaydeden Sarı, "Talip olduğumuz görevin nasıl bir sorumluluk ve hizmet aşkı gerektirdiğinin bilincindeyim. Kentimizi istenilen yere 'AK Belediyecilik' ile getireceğimize inancım tamdır. Adana'yı özlenilen eski günlerine sizlerin desteğinizle birlikte kavuşturacağız." ifadesini kullandı.