Eski bakan Rifat Serdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal açıklama: Hiçbir tek adam yatağında ölmemiştir
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Eski bakan Rifat Serdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal açıklama: Hiçbir tek adam yatağında ölmemiştir

02.02.2021 07:48 | Son Güncelleme: 02.02.2021 08:03

Katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan eski devlet bakanı Rifat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı. Serdaroğlu, ''Sen şah değilsin, padişah değilsin, sultan değilsin. Aklını başına al kardeşim. Hiçbir dikta heveslisi insan hiçbir tek adam yatağında ölmemiştir" dedi.

Daha önce belediye başkanı, milletvekili ve sağlık bakanı olarak görev yapan Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, TELE 1'de katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.

"HİÇBİR TEK ADAM YATAĞINDA ÖLMEMİŞTİR"

'Boğaziçi Direnişi Sürüyor' başlığı altında değerlendirmelerde bulunan Serdaroğlu, "Sen şah değilsin, padişah değilsin, sultan değilsin. Aklını başına al kardeşim. Yarın yapayalnız kalacaksın. Bunların tarihte onlarca yüzlerce örneği var. Hiçbir dikta heveslisi insan hiçbir tek adam yatağında ölmemiştir" dedi.

"İÇİMİZDE SİZİN İÇİN MERHAMET KIRINTISI BIRAKIN"

Açıklamalarına devam eden Serdaroğlu, "İçimizde sizin için merhamet kırıntısı kadar yer bırakın ki ilerde acıma duygumuzu size karşı gösterebilelim" ifadelerini kullandı. Serdaroğlu'nun yaptığı bu skandal çıkışa ise sosyal medyadan tepki yağdı.

RİFAT SERDAROĞLU KİMDİR?

Rifat Serdaroğlu, 1948 yılında İzmir Bergama'da doğdu. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Adalet Partisi Bergama İlçe Başkanlığı yaptı. 1977'de aynı ilçede belediye başkanlığı yaptı.

1984 yılında DYP İzmir il teşkilatının kurucuları arasında yer aldı. 1985'te ilk kongrede il başkanı seçildi. Parlamento öncesinde serbest çiftçilik yaptı. 1991 Genel Seçimlerinde İzmir 3. bölgeden milletvekili oldu.

1993 yılında Tansu Çiller kabinesinde Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. DYP'de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Daha sonra ANAP'a geçen Serdaroğlu, yeniden İzmir milletvekili seçildi.

Eski bakan Rifat Serdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal açıklama: Hiçbir tek adam yatağında ölmemiştir

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