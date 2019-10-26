26.10.2019 18:46

- Eski Bakan Prof. Dr. Nabi Avcı'dan yerli roman önerisi

Yeni akademik yılın ilk dersini Eski Bakan Prof. Dr. Nabi Avcı verdi

İSTANBUL - Eski Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanı, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı gençlerin roman okurken yerli yazarları tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi'nde 2019-2020 akademik yılı açılışı, Eski Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanı, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı'nın katılımı ile gerçekleştirildi. Açılış törenine Nabi Avcı'nın yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler de hazır bulundu. Akademik yılının ilk dersini Prof. Dr. Nabi Avcı gerçekleştirdi. "Kültür, Eğitim ve Sanat" adı altında gerçekleşen söyleyişi soru cevap şeklinde ilerledi. Kitap okumanın önemli olduğunu vurgulayan Milletvekili Avcı, öğrencilerin roman okurken tercihlerinin ilk önce yerli romanlar olması gerektiği önemine değinerek, öğrencilere yabancı romanları tercih etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

"Bir kitap okuma alışkanlığınız olsun"

Milletvekili Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Belki Sait Faik Abasıyanık'ı sevmediniz. Mustafa Kutlu diye bir hikayecimiz var. Oda sizin hayatlarınızı anlatıyor. Onun hikayelerinde kendinizi bulacaksınız. Ama derseniz ki Mustafa Kutlu'yu da sevmedik. Biz küçükken Teksas Tommiks okurduk. Şimdi çizgi romanlar var, onu da okuyun ama okuyun. Bir kitap okuma alışkanlığınız olsun. Marvel, Amerika kökenli bir çizgi film, onu New York'taki çocuklar okusunlar ama İstanbul'da Marvel biraz yabancı kalıyor. İstanbul'un çizgi romanları vardır, onları okuyun. Mutlaka bir hobiniz olsun." Eski Bakan Avcı'ya katılımlarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: İHA