Eski Bakan Mehmet Moğultay ölümünün 4. yılında kabri başında anıldı
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Eski Bakan Mehmet Moğultay ölümünün 4. yılında kabri başında anıldı

Eski Bakan Mehmet Moğultay ölümünün 4. yılında kabri başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Eski Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, ölümünün 4. yıl dönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı.

Eski Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, ölümünün 4. yıl dönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı.

Eski Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, vefatının 4. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Zincirlikuyu'daki mezarı başında düzenlenen anma törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Moğultay'ın çok sayıda yakını katıldı. Kartal Belediye Başkanı Yüksel burada yaptığı konuşmada, "Sayın bakanımızı unutmayacağız. Bununla ilgili de sevgili ailesi ile yapmış olduğumuz bir çalışma da var. İnşallah önümüzdeki günlerde bakanımızın bir belgeseliyle de bütün dostları, hem parti örgütümüzün hem de ondan feyiz alması gereken toplumun her kesiminden insanlarla buluşturacağız bunu. Parti içerisindeki yaptıklarının dışında da devlet adamlığıyla da birçok konuda örnek olmuştur" dedi.

Daha sonra Moğultay'ın kabri başında dualar edilerek, kabrine karanfiller bırakıldı. - İSTANBUL

Eski Bakan Mehmet Moğultay ölümünün 4. yılında kabri başında anıldı
Eski Bakan Mehmet Moğultay ölümünün 4. yılında kabri başında anıldı
Eski Bakan Mehmet Moğultay ölümünün 4. yılında kabri başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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