Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, ardı ardına aşk pozlarını paylaştı
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Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, ardı ardına aşk pozlarını paylaştı

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

2019 yılında aşk yaşayan ve geçtiğimiz mart ayında yollarını ayıran Deniz Seki ile İrfan Özçelik ilişkilerine ikinci şansı verdi. Yeniden bir araya gelen çift, ikinci baharlarını yaşamaya başladı. Mutluluğu yüzüne yansıyan Seki, sevgilisiyle aşk dolu kareleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Son dönemde büyük değişim geçiren Deniz Seki, 2019 yılında aşk yaşamaya başladığı iş insanı İrfan Özçelik ile geçen mart ayında yollarını ayırmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 50 yaşındaki şarkıcı sevgilisi İrfan Özçelik ile barıştığını geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan ilan etti. Şimdilerde ikinci baharlarını yaşayan çift, tatilin keyfini çıkarıyor.

AŞK POZLARINI PAYLAŞTI

Eski aşkına dönen Deniz Seki sosyal medya hesabından sevgilisi İrfan Özçelik ile ardı ardına aşk pozlarını paylaştı. Verdiği kilolar sonrası büyük bir değişim yaşayan Seki, güzelliğiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, ardı ardına aşk pozlarını paylaştı

"BUGÜN DE KIRMIZLANDIK"

Sevgilisi ile tatilin keyfini çıkaran Deniz Seki'den tatil pozları gecikmedi ve tekne pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Mayosunun üzerine mini eteğini çeken Deniz Seki'ye beğeni yağdı. Deniz Seki'nin "Bugün de kırmızlandık" notunu düştüğü pozundaki ufak dokunuşları ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, ardı ardına aşk pozlarını paylaştı

BARIŞMA SELFİSİ GELDİ

Deniz Seki, geçtiğimiz mart ayında ayrıldığı iş insanı İrfan Özçelik ile aralarındaki buzları erittiğini sosyal medyadan duyurmuştu. Sevgilisiyle selfie yaptığı kareyi paylaşan sanatçı, "Yanında hep böyle gülebileceğiniz insanlarla olmanız dileğiyle" notunu yazıp kalp emojisi koymuş ve sevgilisinin adını kalbine etiketlemişti.

Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, ardı ardına aşk pozlarını paylaştı
Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, ardı ardına aşk pozlarını paylaştı
Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, ardı ardına aşk pozlarını paylaştı
Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, ardı ardına aşk pozlarını paylaştı
Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, ardı ardına aşk pozlarını paylaştı
Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, ardı ardına aşk pozlarını paylaştı
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Burak Akdoğan
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Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, ardı ardına aşk pozlarını paylaştı - Haberler Magazin
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