Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem hayatını kaybetti
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Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem hayatını kaybetti

14.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 14.02.2021 19:18
Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem hayatını kaybetti

BUENOS Arjantin'i 1989-1999 arasında yöneten eski Devlet Başkanı ve Senatör Carlos Saul Menem, 15 Aralık 2020'de idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle başkent Buenos Aires'te kaldırıldığı hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

BUENOS Arjantin'i 1989-1999 arasında yöneten eski Devlet Başkanı ve Senatör Carlos Saul Menem, 15 Aralık 2020'de idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle başkent Buenos Aires'te kaldırıldığı hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Carlos Saul Menem'in ölümünü derin üzüntüyle öğrendim. Her zaman demokratik yollarla seçilmiş biriydi, La Rioja Valisi, Devlet Başkanı ve Senatördü. Diktatörlük döneminde baskı gördü, hapse atıldı. Zulema (Memen'in kızı) ve onun için gözyaşı döken herkese başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

Menem'in ölüm sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.

Suriye kökenli olduğu için İspanyolca "Türk" manasına gelen "El Turco" lakabıyla anılan Menem, Arjantin'de 1983'te demokrasinin yeniden tesis edilmesinin ardından ülkeyi yöneten ikinci devlet başkanıydı.

Doğduğu ve daha önce valisi olduğu La Rioja eyaletinden senatör olan Menem, 10 Temmuz 1989'dan 10 Aralık 1999'a kadar devlet başkanlığı görevini yürüttü. Başkanlığı döneminde bazı ekonomik başarılar elde etse de Menem, hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları ve uyguladığı özelleştirme politikaları nedeniyle sıkça eleştirilmişti.

Adı birçok davaya karışan Menem, Ekvador ve Hırvatistan'a yasa dışı yollardan silah satışı suçlamasıyla 2001'de gözaltına alınmış ve 2018'de zaman aşımından beraat etmişti.

Menem, Mart 2019'da, 1994'te Buenos Aires'te 85 kişinin hayatını kaybettiği Yahudi Derneğine (AMIA) yapılan saldırının "soruşturmasına müdahale etmek" suçuyla yargılandığı davadan da beraat etmişti.

Çeşitli sağlık problemleri yaşayan Menem, Haziran 2020'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) benzer semptomlar gösterdiği için hastaneye kaldırılmış ancak testleri negatif çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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