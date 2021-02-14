Eski AP Türkiye Raportörü Kati Piri ve partisine 'Türk hacker saldırısı'
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BBC

Eski AP Türkiye Raportörü Kati Piri ve partisine 'Türk hacker saldırısı'

14.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:21
Eski AP Türkiye Raportörü Kati Piri ve partisine 'Türk hacker saldırısı'

Avrupa Parlamentosu milletvekili ve eski Türkiye Raportörü Kati Piri ile üyesi olduğu Hollanda'daki sosyal demokrat eğilimli İşçi Partisi'nin (PvdA) internet siteleri, "Türk hackerların" saldırısına uğradı.

Avrupa Parlamentosu milletvekili ve eski Türkiye Raportörü Kati Piri ile üyesi olduğu Hollanda'daki sosyal demokrat eğilimli İşçi Partisi'nin (PvdA) internet siteleri, "Türk hackerların" saldırısına uğradı.

Cumartesi öğle saatlerinde gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Kati Piri ve PvdA'nın internet sitelerine saatlerce erişim sağlanamadı.

İşçi Partisi saldırının "yurtdışı kökenli" olduğunu bildirdi.

Hollandalı AP üyesi Piri ise, olayın ardından saldırının ardında "Türk hackerların" olduğunu belirtti.

Piri, saldırının, geçen hafta yaptığı Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala ile dayanışma çağrısına bir yanıt olduğunu söyledi.

Piri, geçen hafta Amsterdam'da düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma amacıyla düzenlenen etkinliğe katılmıştı.

Demirtaş ve Kavala'ya destek açıklaması yapmıştı

Hollandalı AP Milletvekili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi siyasi tutukluların serbest bırakılmasını isteyerek "Türkiye'deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kati Piri'nin Twitter mesajını alıntılayarak, "Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın. Ancak kötü isteklerin Türkiye'de hiç gerçekleşmeyecek" yanıtını verdi.

Twitter'daki "Terör Gerçeği" adlı hesap, saldırının "Anka Neferler Tim" adlı hacker grubu tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Anka Neferler Tim hesabından paylaşılan mesajda ise "(…) Hollandalı Siyasetçi Kati Piri ve mensubu olduğu İşçi Partisi'nin sitesini erişime kapattık. Haddinizi bileceksiniz!" ifadeleri yer aldı.

Piri, kendisi ve partisine ait internet sitelerine yönelik saldırıları, "eşi görülmemiş ve endişe verici" olarak değerlendirdi.

Piri, 17 Mart'ta yapılacak genel seçimler öncesi yapılan saldırının zamanlamasına da dikkati çekerek, "Bu tür eylemler bizi susturamayacak" görüşünü dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu'nda geçen dönem Türkiye Raportörlüğü görevini üstlenen Kati Piri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin uygulamalarını eleştiren raporlara imza atmıştı.

Piri bu nedenle daha önce de Türk hackerlerin saldırılarına hedef olmuştu.

BBC

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