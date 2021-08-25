Eski Antakya Sokakları Google Veri Tabanında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski Antakya Sokakları Google Veri Tabanında

Eski Antakya Sokakları Google Veri Tabanında
Bültenler - Haberler | Güncel

Antakya Kültürel Mirası Koruma Derneği ve Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi işbirliği ile yapılan Eski Antakya Sokakları Haritalama Projesi (MOCA) tamamlandı.

Antakya Kültürel Mirası Koruma Derneği Başkanı Kenan Yurttagül tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Tayinat Höyük Arkeolojik Araştırma Projesi kapsamında yapılan; Antakya Kültürel Mirası Koruma Derneği ve Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi işbirliği ile Antakya tarihi yerleşim alanları içinde gerçekleştirilen(MOCA) Eski Antakya Sokakları Haritalama Projesi'ni tamamlamış bulunuyoruz. Bu çalışma, kentin tarihi yapı envanterinin hazırlanması konusunda önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi öngörülen daha geniş kapsamlı bir araştırma için hazırlık niteliği taşımaktadır.

Günümüzde yaygın olarak tüm Dünya kentleri için internet ortamından ulaşılabilen sokak görüntüleri, sokakların darlığı nedeniyle Antakya tarihi yerleşim alanlarının büyük bölümü için mevcut değildir. 2021 sezonu itibarıyle gerçekleştirilen deneme çalışmalarını izleyerek, önümüzdeki yıllarda Google ya da benzeri bir Street View (sokak görüntüsü) veri tabanı ve hizmet sağlayıcısının desteğiyle tüm Antakya sokaklarının belgelenmesini öngörmekteyiz. Gerçekleştirilen çalışmalarda Tayinat Höyük Arkeolojik Araştırma Projesi tarafından sağlanan bir Samsung 360 derece fotoğraf makinesi ile detaylar için bir Nikon SLR dijital fotoğraf makinesinden yararlanıldı. Farklı nitelikteki dar yani araç giremeyen sokaklarda çalışma gerçekleştirilerek farklı örnekler oluşturuldu. Bunların arasında Antakya tarihi kentsel sit alanı Güllübahçe ve Kantara mahalleleri, Uzunçarşı ve civarındaki ticaret bölgesinde Yeni Cami ve Habib-i Neccar mahallelerinde yer alan sokaklar yer alıyor Elde edilen sokak görüntüleri, insan yüzleri kapatılarak Google veri tabanına yükleniyor."

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Mesut Akusta Aleyna Tilki
Spor Gervinho Arda Güler Mert Günok Burak Elmas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eski Antakya Sokakları Google Veri Tabanında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 09:42:08. #1.15#

title