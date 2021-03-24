Eski ANAP Genel Başkanı Nesrin Nas'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Eski Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı Nesrin Nas'ın 82 yaşında hayatını kaybeden annesi Şerife Peker'in cenazesi toprağa verildi.
Eski Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı Nesrin Nas'ın 82 yaşında hayatını kaybeden annesi Şerife Peker'in cenazesi toprağa verildi.
Peker için öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camisi'nde tören düzenlendi. Çocukları ve torunları, Peker'in tabutuna çiçek bıraktı.
Eski ANAP Genel Başkanı Nas ve kardeşi Kemal Peker cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.
Merhumeye dua edilmesi ve cemaatten helallik istenmesinin ardından sosyal mesafeli kılınan cenaze namazında Peker ailesinin yakınları saf tuttu.
Peker'in cenazesi namazın ardından götürüldüğü Nakkaştepe'deki aile mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan