Eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker'in oğlu bıçaklanarak öldürüldü
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Eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker'in oğlu bıçaklanarak öldürüldü

Almanya'da eski cumhurbaşkanının doktor oğlu bıçaklanarak öldürüldü

20.11.2019 13:49 | Son Güncelleme: 20.11.2019 13:49
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker'in oğlu bıçaklanarak öldürüldü

'da 1984-1994 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Richard von Weizsaecker'in oğlu Fritz von Weizsaecker bıçaklanarak öldürüldü.


Berlin polisinden yapılan açıklamada Schlosspark kliniğinde sunum gerçekleştiren konuşmacının bıçaklı saldırgan tarafından öldürüldüğü, saldırıya müdahale etmek isteyen bir kişinin de ağır yaralı olduğu ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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