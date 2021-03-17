Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı

Bugün HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğini düşürülmesinin ardından AK Parti 22'nci dönem Milletvekili Abdürrahim Aksoy durumu protesto etti. "Kahrolsun otokrasi" diyerek basın locasından bağıran Aksoy, "Özgürlükçü bir demokrasinin oluşmasını istiyoruz. Fikir suçu, ifade suçunun Türkiye'de kabul edilemez bir durum olmasını istemiyoruz, bu ülkeye yakışmayan bir durum bu" dedi. Aksoy ayrıca Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olduğunu da sözlerine ekledi.