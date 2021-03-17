Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı
Bugün HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğini düşürülmesinin ardından AK Parti 22'nci dönem Milletvekili Abdürrahim Aksoy durumu protesto etti. "Kahrolsun otokrasi" diyerek basın locasından bağıran Aksoy, "Özgürlükçü bir demokrasinin oluşmasını istiyoruz. Fikir suçu, ifade suçunun Türkiye'de kabul edilemez bir durum olmasını istemiyoruz, bu ülkeye yakışmayan bir durum bu" dedi. Aksoy ayrıca Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olduğunu da sözlerine ekledi.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 'terör propagandası yapmak' suçlamasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Gergerlioğlu'nun milletvekilliği yargı kararının Meclis'te okunmasıyla birlikte düşürüldü.
ESKİ AK PARTİLİ VEKİLDEN GERGERLİOĞLU'NA DESTEK
Karara HDP sıraları tepki gösterirken, Gergerlioğlu meclisi terk etmedi. Gergerlioğlu'na destek verenler arasında AK Parti 22'nci dönem Milletvekili Abdürrahim Aksoy da bulundu.
"ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRASİNİN OLUŞMASINI İSTİYORUZ"
Kendisinin DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olduğunu söyleyen Aksoy, "Özgürlükçü bir demokrasinin oluşmasını istiyoruz. Fikir suçu, ifade suçunun Türkiye'de kabul edilemez bir durum olmasını istemiyoruz, bu ülkeye yakışmayan bir durum bu" dedi.