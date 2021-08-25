Eski Afganistan Devlet Başkanı Karzai, İran'la görüştü
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Eski Afganistan Devlet Başkanı Karzai, İran'la görüştü

Eski Afganistan Devlet Başkanı Karzai, İran'la görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah, Afganistan'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Bahadur Aminian ile görüştü.

Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah, Afganistan'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Bahadur Aminian ile görüştü.

Afganistan'ın eski devlet başkanı Hamid Karzai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran Büyükelçisiyle yaptıkları toplantının 'istikrarlı bir Afganistan ve hem ulusal hem de uluslararası meşruiyete sahip, halkın iradesine dayalı bir sistem inşa etme' konusunda olduğunu belirtti.


Eski Afganistan Devlet Başkanı Karzai, İran'la görüştü
Eski Afganistan Devlet Başkanı Karzai, İran'la görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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