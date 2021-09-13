Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para bulundu iddiası
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Ülkedeki kontrolün Taliban'a geçmesinin ardından Tacikistan'a kaçtığı öne sürülen Cumhurbaşkanı yardımcısı Emrullah Salih'in Pençşir'deki evinde 6 milyon dolar ve 15 külçe altın bulunduğu iddia edildi.
Taliban'ın Afganistan'da yönetimi kontrol altına alması sonrasında Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınmasının ardından yardımcısı Emrullah Salih'in ise Tacikistan'a kaçtığı iddia edilmişti.
EVİNDE 6 MİLYON DOLAR VE 15 KÜLÇE ALTIN BULUNDU
Afgan haber ajansının haberine göre Taliban üyeleri, Salih'in evinde 6 milyon dolar ve 15 külçe altın buldu. Konuyla ilgili Emrullah Salih veya Taliban'dan herhangi bir açıklama gelmezken, bulunan yüklü miktardaki paraya dair görüntüler de paylaşıldı.
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