ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 21 Aralık 2021

ABONE OL ESKAT'TAN KADINLARA VE GENÇLERE AFET EĞİTİMİ Esenler Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT) personeli, kadınlara ve Mihmandar gençlere "Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi" verdi.

Eğitimlerde; afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası yapılması gerekenler detaylı olarak anlatıldı. Olası afetlerde, çök-kapan-tutun hareketinin nasıl ve nerelerde yapılabileceği, afet ve acil durum çantasının hazırlanma şekli gösterildi. Esenler'deki toplanma, barınma, helikopter pist alanlarının nerelerde olduğu, toplanma alanında nelerin yapılması gerektiği, olası bir yangın halinde yangın tüplerinin nasıl kullanılacağı anlatıldı.

Eğitimlerin ardından, katılım belgesi ve broşür dağıtımı yapılarak eğitim tamamlandı.

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