Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu

Konya'da karısıyla yasak aşk yaşayan kaymakam görevlisini öldüren astsubay, cansız bedenin yerini söyledikten sonra gözaltına alındı. Zanlı ifadesinde, "Tayinini isteyip gittiği halde ilişki devam ediyordu. Artık rüyalarıma girmeye başlamıştı. Konuşmak için gitmiştim, bıçakla bana saldırdı ben de kendimi korudum. Bir baktım acı içinde" dedi.

İstanbul'da yaşayan Narin Bingöl, 6 Mart'ta İlçe Emniyet Amirliği'ni arayarak, Yunak Kaymakamlığı'nda görevli eşi Hekim Bingöl'den (49) haber alınamadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yalnız yaşayan Hekim Bingöl'ün 5 Mart'ta evin önüne getirilen otomobille ayrıldığını belirledi. Aracın plakasından yola çıkan polis, çevredeki güvenlik ve MOBESE kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucu aracın, Ankara'nın Polatlı ilçesine doğru gittiğini belirledi. Otomobilin, İstanbul Maslak Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Şentürk (42) adına kayıtlı olduğu saptandı.

ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Araştırmasını derinleştiren polis, araç sahibi Ali Şentürk'ün, 2 çocuğunun annesi H.Ş. ve 1 çocuk babası Hekim Bingöl'ün aynı iş yerinde çalıştıkları sırada ilişki yaşadıkları iddiasıyla şikayette bulunduğunu ve bu şikayetin ardından Bingöl'ün 1 yıl önce Yunak'a tayininin çıktığını belirledi. Bu bilgiyle Ali Şentürk, şüphe üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Konya'ya getirildi.

"ACI İÇİNDE BAĞIRIYORDU"

Gözaltına alınan Ali Şentürk, ifadesinde, Hekim Bingöl'ün Yunak'a geldikten sonra da eşiyle görüşmeye devam ettiğini öne sürerken, tabancasını evinde bırakıp, konuşmak için Yunak'a geldiğini iddia etti. Eşine il dışına göreve gittiği yalanını söyleyerek, Yunak'a ulaştığını belirten Şentürk, "Amacım, eşimle olan ilişkisini konuşup bu işi sonlandırmaktı çünkü bu ilişki, artık rüyalarıma giriyordu. Bu konuyla psikiyatrik olarak destek de aldım ama fazla işe yaramadı. Hekim Bingöl, buraya tayin oldu ama eşimle görüşmeye devam ediyordu. Yunak'a geldim, o da saçını yıkayacağını söyleyip, beni eve davet etti. Bir süre evinde oturduktan sonra arabamla yola çıktık. Eskişehir yolu üzerinde arabada tartışmaya başladık. Aşağı indiğimizde aramızda boğuşma yaşandı. Hekim, araçta bulunan bıçakla bana saldırmaya başladı. Ben de bıçağı alarak kendimi korudum. Bu sırada bıçak, Hekim'in boğazını kesmiş. Hekim, acı içinde bağırıyordu. Her yer kan olmuştu. Bir süre sonra baktığımda yaşamıyordu. Cansız bedenin üzerini moloz ile doldurup olay yerinden ayrılarak İstanbul'a gittim" dedi.

CANSIZ BEDENİ GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Suçunu itiraf eden Ali Şentürk'ün, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Aydınlı Mahallesi yakınlarında gösterdiği yerde Hekim Bingöl'ün cansız bedenine ulaşıldı. Molozların altından çıkarılan Bingöl'ün, boğazının birçok yerinden kesilerek, öldürüldüğü tespit edildi. Bingöl'ün cansız bedeni, otopsi işlemleri için Eskişehir'e gönderildi. Ali Şentürk ise dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı