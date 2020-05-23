Eşiyle verdiği cesur poz tartışma yarattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eşiyle verdiği cesur poz tartışma yarattı

Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı Mauricio Isla ile eşi Gala Caldirola'nın birbirlerine sarılmış bir şekilde çıplak fotoğraf paylaşması Şili'de büyük yankı uyandırdı

Eşiyle verdiği cesur poz tartışma yarattı
23.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:17

Fenerbahçeli Mauricio Isla ve model eşi Gala Caldirola'nın koronavirüs sürecinde yaptıkları sosyal medya paylaşımları gündem yaratmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptıkları kıvrak dansın videosunu takipçilerinin beğenisine sunan ikili, bu kez fena halde aşka geldi. Birbirlerine duydukları aşkı ve tutkuyu her fırsatta sosyal medya paylaşımlarıyla gösteren Isla ve eşi Caldirola'nın sarmaş dolaş bir şekilde çıplak halde verdikleri poz, Şili'de büyük yankı uyandırdı.

Sarı lacivertli takımın yengesi, eşinin tüm itirazlarına rağmen şubat ayında bir dans yarışmasına katılmak için ülkesine gitmişti. Salgın nedeniyle program yarım kalınca Türkiye'ye dönmüş, öğrenci yurdunda karantina altındayken eşi ile arasındaki buzları eritmeyi başarmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti Magazin
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı Magazin
Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Magazin
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Magazin
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak Magazin
Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın...
Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor Magazin
Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı
Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı
Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı
Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak 'Anlat Bakalım' oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
'Yeke Yeke' şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti
"Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
"Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Şarkıcı Merve Özbey 'Çocuk yapın da görelim' diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?
Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim...
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Ersin Korkut Şahan Gökbakar
Spor Neymar Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mhp İzmir Bayram Pakistan
Şu an buradasınız: Eşiyle verdiği cesur poz tartışma yarattı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 11:17:38. #1.15#
title