Eşiyle tartışıp indiği araçta yanar halde düşürdüğü sigara aracını kül etti
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Eşiyle tartışıp indiği araçta yanar halde düşürdüğü sigara aracını kül etti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki otomobilde eşiyle tartışan Halil Kesici'ye siniri pahalıya patladı.

Eşiyle tartışıp indiği araçta yanar halde düşürdüğü sigara aracını kül etti
18.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:40

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki otomobilde eşiyle tartışan Halil Kesici'ye siniri pahalıya patladı. Sinirlenip araçtan inen Kesici, elindeki sigarayı koltuğa düşürünce otomobili yanarak küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Koru Mahallesi Fidanlık Caddesinde, 07 NUU 17 plakalı otomobilin sürücüsü Halil Kesici, otomobilde bulunan eşi Pembe Kesici ile tartıştı. Tartışma esnasında sinirlenen Halil Kesici, otomobilini yol kenarına çekerek araçtan indi. Eşi Pembe Kesici de otomobilden inerek yürüyerek evine döndü. Otomobilin yanından uzaklaşan Halil Kesici'yi bir süre sonra çevrede bulunan bir arkadaşı arayarak otomobilinin yandığını söyledi. Panik halinde otomobilin yanına gelen Halil Kesici gözlerine inanamadı. LPG'li otomobile yaklaşmayan Halil Kesici, olay yerine gelen itfaiyenin otomobili söndürme çalışmalarını izlemekle yetindi.

Söndürme çalışmaları başlamadan önce çevreden geçen bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüde otomobilin LPG tankının patladığı görüldü.

Söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra olay anını anlatan Halil Kesici, "Sigara içiyordum. Hanımla tartıştık. Tartışınca artık sigaramı düştü bir şey mi oldu anlamadım. Tartışınca yani o sinirle bir yere çarpmamak için sağa çektim. Yürümeye başladım. Sonra arkadaşlar geldi. Araba yanmaya başladığını söylediler. Geri döndüm baktım yanıyor. Arkadaşın yanından geliyordum 5 metre aşağıdan. Canımıza geleceğine malımıza gelsin. Genciz çalışır kazanırız daha" dedi.

Küle dönen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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