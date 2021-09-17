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?Eşiyle tartışıp havaya bir şarjör fişek boşalttı, yakalanınca "Canımı sıkanı vuracağım" dedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eşiyle tartışıp havaya bir şarjör fişek boşalttı, yakalanınca "Canımı sıkanı vuracağım" dedi Genç adam, gazetecilerin, 'silahı nereden aldın?

Eşiyle tartışıp havaya bir şarjör fişek boşalttı, yakalanınca "Canımı sıkanı vuracağım" dedi

Genç adam, gazetecilerin, 'silahı nereden aldın?' sorusuna, Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz ama madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam" yanıtını verdi

Eşiyle tartıştı, sokağa çıkıp havaya bir şarjör fişek boşalttı

Uzun namlulu şarjörlü av tüfeğiyle 7 el havaya ateş atan adam, onlarca polisi görünce teslim oldu

ANTALYA - Antalya'da eşiyle tartıştıktan sonra sokağa çıkıp uzun namlulu silahla 7 el havaya ateş açan şahıs, onlarca polisi görünce teslim oldu. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen genç adam, gazetecilerin silahı nereden aldın sorusuna ise, "Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz ama madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam. Gerisi kim gelirse" cevabını verdi, ardından polis ekiplerine de 'hadi gidelim' deyip ekip otosuna bindi.

Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi 1650 sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle tartışan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Hüseyin Z. (33), internetten aldığı ruhsatsız uzun namlulu şarjörlü av tüfeğiyle sokağa çıktı. Havaya 7 el ateş eden Hüseyin Z.'yi gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa gelen ekipleri gören Hüseyin Z.,polisleri görünce teslim oldu. Polis ekipleri, tüfeğin şarjörünü kontrol etti.

"Silah sıkıntı değil baba"

Hüseyin Z. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü sırada gazetecilerin, 'Silahı internetten mi aldın?" sorusuna, "Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz ama madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam. Gerisi kim gelirse. Bir daha alırım silahı baba. Sıkıntı değil kardeş" cevabını verdi, ardından da polis ekiplerine 'hadi gidelim' deyip ekip otosuna yöneldi.

Hüseyin Z., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

?Eşiyle tartışıp havaya bir şarjör fişek boşalttı, yakalanınca Canımı sıkanı vuracağım dedi

?Eşiyle tartışıp havaya bir şarjör fişek boşalttı, yakalanınca Canımı sıkanı vuracağım dedi

?Eşiyle tartışıp havaya bir şarjör fişek boşalttı, yakalanınca Canımı sıkanı vuracağım dedi

?Eşiyle tartışıp havaya bir şarjör fişek boşalttı, yakalanınca
İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Son Dakika Haberleri
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Haber: ?Eşiyle tartışıp havaya bir şarjör fişek boşalttı, yakalanınca 'Canımı sıkanı vuracağım' dedi - Haberler
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