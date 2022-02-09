Eşiyle sorun yaşayan kadına enerji uzmanından canlı yayında ilginç tavsiye! Sunucu Nur Viral bile inanamadı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı Hayatta Her Şey Var programında ilginç anlar yaşandı. Enerji ve İsim Analisti olarak kendini tanıtan Önder Özcan ile programa telefonla bağlanarak eşiyle problem yaşadığını söyleyen kadın arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"BAKLAVAYA DUA OKUYUP, DÜZENLİ ŞEKİLDE YEDİRİN"

Yardım isteyen seyircinin eşine 'erken yaşlarda sarışın kadın takıntısı' teşhisini koyan uzman isim analisti Önder Özcan, "Bunu takıntı haline getirdiği için kendisini bazı durumlarda geriye doğru çekiyor. Siz bunu aşmak için eşinize düzenli bir şekilde baklava yedireceksiniz ama baklavaya İhlas suresini okuyacaksınız" açıklamasında bulundu.

"BAKLAVANIN BİR ETKİSİ VAR BİLİYORSUNUZ"

Bu sözleri ardından sunucu Nur Viral da şaşırarak "Hocam, baklavayla ne alakası var?" diye sordu. Yanıt olarak enerji uzmanı Özcan, "Şimdi İhlas suresi burada önemli. Aslında baklavadan daha önemli olan bu. Ama baklavanın bir etkisi var biliyorsunuz. O enerjiyi oluşturacak baklava. İhlas suresiyle de takıntısını aşacak. Özlem Bey'e sorsak belki bunu kendisi bile bilmiyor, bilinçaltı. Zamanında böyle bir durum yaşamış, belki platonik aşk yaşamış. Bu bilinçaltına etki yaptığı için bir geri durum yaşatıyor" dedi.

"EŞİM TATLI SEVMEZ"

Sunucu Nur Viral'ın "Eşinizle ilgili böyle bir durum var mı?" sorusuna ise seyirci, "Yok hayır benim eşim tatlı sevmez" diyerek karşılık verdi.