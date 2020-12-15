Eşiyle ilişki iddiasıyla dayısının oğlunu tabancayla yaraladı
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Eşiyle ilişki iddiasıyla dayısının oğlunu tabancayla yaraladı

15.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:08
Eşiyle ilişki iddiasıyla dayısının oğlunu tabancayla yaraladı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Muhammet K. (42), eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlu Sinan M.'yi (35) tabancayla vurarak yaraladı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Muhammet K. (42), eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlu Sinan M.'yi (35) tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Zümrüt Mahallesi'nde meydana geldi. Karakurt Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Muhammet K. ile dayısını oğlu Sinan M. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet K., kendisi gibi 1 çocuk babası olan Sinan M.'yi karnından ve omzundan tabancayla yaraladı. Olayın ardından Muhammet K. kaçarken, mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Sinan M., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olayın ardından kaçan Muhammet K. polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Muhammet K., polisteki ifadesinde dayısının oğlunun, eşiyle ilişkisi olduğu ileri sürüp, "Bu nedenle tartıştık. Kendisini tabancayla yaraladım" dediği öğrenildi.


Eşiyle ilişki iddiasıyla dayısının oğlunu tabancayla yaraladı
Eşiyle ilişki iddiasıyla dayısının oğlunu tabancayla yaraladı
Eşiyle ilişki iddiasıyla dayısının oğlunu tabancayla yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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