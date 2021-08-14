Eşiyle çatıya çıkarak selden kurtulan kişi, hayat arkadaşıyla helalleştiği anları gözyaşlarıyla anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eşiyle çatıya çıkarak selden kurtulan kişi, hayat arkadaşıyla helalleştiği anları gözyaşlarıyla anlattı

Eşiyle çatıya çıkarak selden kurtulan kişi, hayat arkadaşıyla helalleştiği anları gözyaşlarıyla anlattı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak sonrası yaşanan selden eşiyle çatıya çıkarak kurtulan Mustafa Kemal Ünal, suların yükselmeye başladığını görünce eşiyle helalleştiği o anları gözyaşlarıyla anlattı.

İBRAHİM YOZOĞLU-SELİM BOSTANCI - Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak sonrası yaşanan selden eşiyle çatıya çıkarak kurtulan Mustafa Kemal Ünal, suların yükselmeye başladığını görünce eşiyle helalleştiği o anları gözyaşlarıyla anlattı.

Selden en fazla zarar gören Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde yaşayan Ünal, AA muhabirine, selin evine kadar geldiğini, aracını çıkarıp garajını temizledikten sonra eve çıktığını ancak suların tekrar mahalleyi kapladığını söyledi.

Suyun birinci kattaki pencereye kadar çıktığını aktaran Ünal, "Evin çatısına çıktık, kurtuluşumuz yok. Kimsenin yardım edecek durumu yoktu, bir Allah'ımız var. Allah'a yalvardık, başka çare yok. Su gittikçe çoğalıyor, camdan içeriye girecek diye çatıya çıktık. Demek ki yiyecek ekmeğimiz varmış, Rabb'imize bin şükürler olsun kurtulduk ama her şeyimiz bitti." diye konuştu.

Ünal, tüm yiyeceklerinin depo olarak kullandıkları evinin altında bulunduğunu, sel nedeniyle hepsinin gittiğini, bahçelerinin zarar gördüğünü ifade ederek, sağlığı yerinde olduğu için Allah'a şükrettiklerini dile getirdi.

"Arabalar gözümün önünde sele kapılarak gitti"

Gece saatlerinde başlayan sağanağın artmasıyla suyun yükselmeye başladığını anlatan Ünal, "Burada kapımın önünde iki araba sele kapılarak gitti, gözümüzün önünde kamyonlar gitti, yapacak bir şey yok. Evimin camına kadar su yükseldi, elimi uzatsam arabaya ulaşabilirdim ama benim de çarem yok, her şeyim gitti. Herkes kendi canının derdindeydi. Ev yıkılsa kurtuluşumuz yoktu." diye konuştu.

Dere üzerindeki köprülerin yıkılmasıyla suyun azalmaya başladığını aktaran Ünal, evin girişindeki merdivenin önünün selin getirdiği 3 metre yüksekliğindeki yığıntıyla dolması sebebiyle gün boyunca evden çıkamadıklarını anlattı.

"Eşimle helalleştik"

Sel anında evde eşiyle olduğunu gözyaşlarıyla anlatan Ünal, şunları dile getirdi:

"Eşimle helalleştik. Bu zamana kadar yedik içtik, paylaşımımız oldu. Hayat arkadaşımdı, elbette helalleşeceğim. O bana hakkını helal etti, ben de ona ettim. Ne yapalım, Allah'ın takdiri böyleymiş. Hayat arkadaşım, acıyı kederi eşimle paylaşıyoruz, 50 yıldır hayatımızı paylaşıyoruz. Arabamın ruhsatlarını, az bir param vardı, onları yanıma aldım. Ama Rabb'imize bin şükür olsun, buna şükür. Devletimiz var olduğu sürece her zaman ayakta durmaya hazırız. Allah kimseye böyle acı vermesin. Cenabıallah'tan sağlık diliyorum. Rabb'imiz sağlık verdiği sürece her şeyimiz düzelir."

Afet anında çaresiz kaldıklarını dile getiren Ünal, "Allah devletimizden razı olsun, nankörlük yapmamak lazım. Çalışılıyor, bir şeyler yapılıyor. Temennimiz, inşallah böyle bir afeti bir daha yaşamayız. Yaşayanlar için bu durum çok zor." dedi.

Büyük acı yaşadığını, çaresizlikten ağladığını söyleyen Ünal, sürekli Allah'a dua ettiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: '(Kastamonu,Bartın ve Sinop'ta) Kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten ilaç raporları geçerli...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(Kastamonu,Bartın ve Sinop'ta) Kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten ilaç raporları geçerli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'ta Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'ta Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Demir Devlet Bahçeli Erdoğan Yüksek Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Işın Karaca Murat Dalkılıç Berdan Mardini Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eşiyle çatıya çıkarak selden kurtulan kişi, hayat arkadaşıyla helalleştiği anları gözyaşlarıyla anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 11:12:04. #1.15#

title