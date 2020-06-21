Eşiyle boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderinden silahlı saldırı
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Eşiyle boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderinden silahlı saldırı

Ankara'da eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Eşiyle boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderinden silahlı saldırı
21.06.2020 20:18 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:48

Ankara'da eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, iki bacağından vurulan damat, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarından Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar M. ve Taylan M., eşiyle boşanma aşamasında olan damatları Serkan Ş.'nin 408. Cadde'deki iş yerine gitti. Boşanmaya tepki gösteren kayınpeder Yaşar M. ve kayınbirader Taylan M., Serkan Ş.'yi iki bacağından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Serkan Ş., tedavisi yapılmak üzere Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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