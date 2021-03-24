Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş
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Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş

24.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:22

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine tatile gelen polis memuru Sergen Durma, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak boğuldu. Havuzun ruhsatının, işyeri güvenliği uzmanının ve can simitlerinin olmadığı da belirlendi.

Sigortacı Kübra Durma (26) ve eşi polis memuru Sergen Durma (30), geçen yıl 24 Haziran'da tatildeydiler. Muğla Köyceğiz'de Yuvarlakçay akarsuyunun kenarındaki bir restorana gittiler. Çayın üzerinde müşteriler için kurulmuş derme çatma bir havuz vardı. Sergen Durma iki metre derinliğindeki bu havuza girdi. Bir süre yüzdü daha sonra da kaydıraktan havuza atladı. Yüzmeye devam ederken birdenbire gözden kayboldu.

ANAFORA KAPILDI

Yakınlarından biri hemen suya atladı. Havuzu oluşturan setin dibinde Sergen'e ulaştı ama çıkaramadı. Sergen kuvvetle suyun dibine çekiliyordu. Çünkü havuzun önüne çekilmiş ve üzerine muşamba gerilmiş tahta ve ağaçtan oluşan setin dibinde 70 santimlik bir delik açılmış ve güçlü bir anafor oluşmuştu. Sergen de bu anafora kapılmıştı.

CANSIZ BEDENİ AĞAÇ VE TAHTALARIN ARASINDA BULUNDU

O anda ne bir halat ne de bir can simidi bulabildiler. Restoran çalışanları ise yardım etmek bir yana Sergen'in orada kaybolduğuna bile inanmıyorlardı. Sergen'in yakınları bıçakla havuz setini oluşturan muşambayı keserek suyu boşaltmaya çalıştılar. O da olmadı. Ardından olay yerine giden itfaiye küçük bir aramanın ardından Sergen'in anafora kapılarak ağaç ve tahtaların arasına sıkışmış cansız bedenini buldu.

NE RUHSATI VAR NE DE GÜVENLİĞİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; işyeri sahibi İsmail Yıldırım'a 'bilinçli taksirle ölüme sebep olmak' suçundan dava açıldı. Havuzun ruhsatının, işyeri güvenliği uzmanının ve can simitlerinin olmadığı da belirlendi. Yıldırım 'Virüs salgını nedeniyle geciktik' diyerek kendini savundu.

"YETKİLİ KURUMLARIN HABERİ VE DENETİMİ YOK"

Kübra Durma'nın avukatı Şerzan Sümer de hem Devlet Su İşleri Müdürlüğü'ne hem Köyceğiz Belediyesi'ne dava açtıklarını belirterek "Çayın kenarındaki restoranların tamamında neredeyse bu tür havuzlar var. Ama bu havuzlardan yetkili kurumların haberi ve denetimi yok. Turistik bir bölgede bu kadar ihmal nasıl olabilir" diye konuştu.

"HUKUK MÜCADELEME DEVAM EDECEK"

Eşinin boğulmasını çaresizce seyreden Kübra Durma, Hürriyet'e şunları söyledi: "Sergen havuzda tam setin önüne geldiğinde gözden kayboldu. 'Sergen yok' diye bağırdık. Çırpınma gibi bir şey oldu. Suyun onu derine çektiği çok belli oluyordu. Sinir krizi geçirdim. Sadece ağaçlarla kapatılmış, çok sağlıksız bir şekilde yapılmış. Herhangi bir ikaz yoktu. Hukuk mücadelem devam edecek."

Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş
Haber Yorumları (3)
SELİM: Belediye para olsunda denetim gerek yok diye iş yaparsa olacağı budur belediyeler para aksın yeter ki
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GİRESİNLİ: BU VE BÖYLE GEREKLİ DONANIMI OLMAYAN İŞYERİ BİR DAHA AÇILAMAMAK ÜZERİNE İBRETLİ KAPATILMALI. BÖYLE İŞLETMELERE ASLA GÖZ YUMULMAMALI.
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ANTMKQ: hukuk mücadelesniz devam etsin tabi ama zor mekanı cennet olsun
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