Esire Kaplıcaları'na Türk hamamı ve açık yüzme havuzu yapılacak
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Esire Kaplıcaları'na Türk hamamı ve açık yüzme havuzu yapılacak

Esire Kaplıcaları'na Türk hamamı ve açık yüzme havuzu yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Esire Termal Turizm Merkezine iki Türk hamamı ve iki açık yüzme havuzu yapılacağını belirtti.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Esire Termal Turizm Merkezine iki Türk hamamı ve iki açık yüzme havuzu yapılacağını belirtti.

Esire Kaplıcalarında projelerin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Esire Termal Turizm Merkezi'ne yapacak olduğumuz iki Türk hamamı ve iki açık yüzme havuzu için projemizi hazırlayıp kaplıcamız arazisinde etüt çalışmalarına başladık" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Esire Kaplıcaları'na Türk hamamı ve açık yüzme havuzu yapılacak - Haberler
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